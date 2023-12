Mehr Schweine in Landwirtschaftsbetrieben in Thüringen

Erfurt - Die Zahl der Schweine in landwirtschaftlichen Betrieben in Thüringen ist weiter gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Erfurt am Mittwoch mitteilte, gab es in den Betrieben Anfang November 644.900 Schweine. Das waren verglichen mit Anfang Mai 29.700 Schweine oder fünf Prozent mehr und gemessen am gleichen Zeitpunkt des Vorjahres vier Prozent mehr.

Der Zuwachs sei vor allem auf einen Anstieg bei den Mastschweinen zurückzuführen, deren Bestand um rund 24.000 auf 158.900 Tiere (18 Prozent) zunahm, wie es hieß. Die Zahl der Zuchtschweine lag mit 71 100 Tieren fünf Prozent unter dem Niveau der Erhebung vom Mai. Der Bestand an Ferkeln stieg innerhalb eines halben Jahres um zwei, der Jungschweine um drei Prozent. Gezählt wurden nur Betriebe mit mindestens 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen.