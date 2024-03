Halle - In den Binnenhäfen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr Güter umgeschlagen worden. In Summe waren es knapp 6 Millionen Tonnen und damit 4,7 Prozent mehr als noch 2022, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Rund 62 Prozent der an Elbe und Mittellandkanal umgeschlagenen Güter wurden von oder zu Häfen in Deutschland verschifft, etwa 38 Prozent kamen aus dem Ausland oder gingen dorthin.

Am häufigsten wurden mit 2,6 Millionen Tonnen und 18,9 Prozent mehr als im Vorjahr land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Produkte aus der Fischerei befördert. Der Güterumschlag von Erzen, Steinen und Erden sowie sonstigen Bergbauerzeugnissen ging im Vorjahresvergleich um 24,2 Prozent auf 749.000 Tonnen zurück.