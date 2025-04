Schnelles Internet für Zehntausende Thüringer Haushalte: Die Telekom plant weiteren Glasfaser-Ausbau. In diesen Orten sollen Kabel verlegt werden.

Erfurt - Rund 53.500 mehr Haushalte und Unternehmen in Thüringen will die Telekom bis Jahresende auf eigene Kosten ans Glasfasernetz anschließen. Damit soll die Gesamtzahl der Haushalte, die die Telekom in Thüringen mit Glasfaser versorgen kann, auf knapp 247.000 steigen, wie das Unternehmen mitteilte.

Schnelles Internet via Glasfaser soll demnach im Laufe des Jahres in folgenden Kommunen möglich werden: Altenburg, Auma-Weidatal, Bad Blankenburg, Erfurt, Gotha, Heilbad Heiligenstadt, Ilmenau, Isseroda, Jena, Kahla, Lucka, Niederorschel, Nordhausen und Ronneburg.

Die Telekom baut den Angaben nach zudem an weiteren Orten das Glasfasernetz mit staatlicher Förderung aus.

Thüringen hat mitunter Aufholbedarf beim Glasfaser-Ausbau: im Sommer vergangenen Jahres hatte das Wirtschaftsministerium mitgeteilt, dass etwa 24 Prozent der Gewerbegebiete, rund 17 Prozent der Unternehmen und etwa 14 Prozent der privaten Haushalte in Thüringen mit Glasfaser bis ins Gebäude versorgt würden. Neben der Telekom gibt es weitere Anbieter für Glasfaser.