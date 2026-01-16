Patienten sollen gut versorgt werden, zugleich stehen die Kosten im Fokus. Nun gibt es eine Einigung bei der Finanzierung von Krankenhausleistungen.

Rund 64 Millionen Euro mehr stehen voraussichtlich für die Behandlung in den Krankenhäusern Sachsen-Anhalts zur Verfügung. (Symbolbild)

Magdeburg - In den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt werden pro Jahr mehr als 500.000 Patientinnen und Patienten behandelt - dafür gibt es nun mehr Geld. Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt und die Verbände der Krankenkassen in Sachsen-Anhalt haben sich auf einen neuen Landesbasisfallwert für das Jahr 2026 geeinigt, wie es in einer Mitteilung hieß. Er betrage nun 4.562,06 Euro und liege damit 142,02 Euro über dem Wert von 2025.

„Damit stehen den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt voraussichtlich circa 64 Millionen Euro mehr für die Behandlung der Patientinnen und Patienten zur Verfügung“, hieß es weiter. Krankenhäuser und Krankenkassen bietet das Planungssicherheit.

Der Landesbasisfallwert gilt für alle Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt und bildet die Grundlage für die Abrechnung von Krankenhausleistungen über Fallpauschalen, wie es hieß. Er bestimme maßgeblich die Höhe der Preise, die das Krankenhaus für die medizinische Leistung von den Krankenkassen und privaten Krankenversicherungsunternehmen vergütet bekomme. Anhand der erwarteten Fallzahlen können die Krankenkassen ihre Kostenentwicklung abschätzen.