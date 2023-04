Halle - Sich fünf Tage von der Arbeit freistellen lassen für eine berufliche Weiterbildung - die Zahl und damit das Interesse an solchen Bildungsfreistellungen ist laut dem Landesverwaltungsamt in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Nach 1107 Anträgen von Veranstaltern im vergangenen Jahr seien es 2022 bereits 1330 gewesen, erklärte eine Sprecherin.

Insbesondere mit und nach Corona habe die Anzahl der Veranstaltungen, die online oder in einem hybriden Format stattfinden, beträchtlich zugenommen. Diese Veranstaltungen würden auch anerkannt, um dem Fachkräftemangel unterstützend entgegenzuwirken.

Das Landesverwaltungsamt wies auf die wachsende Bedeutung des Themas Bildungsfreistellung angesichts der nationalen Weiterbildungsstrategie hin. Ein Ziel sei, sogenannte Passungsprobleme und berufliche Engpässe auf dem Arbeitsmarkt zu vermeiden. Auch Kompetenzen wie Kreativität, Problemlösungs- und Organisationsfähigkeit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Innovationskompetenz, nachhaltigkeitsrelevante und digitale Kompetenz seien gefragt.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben einen Anspruch auf Freistellung von der Arbeit, um sich berufsspezifisch weiterzubilden.