In den Kreißsälen des Harzklinikums gab es im Vorjahr viel zu tun. Mehr als tausend Babys sind zur Welt gekommen. Wie viele Zwillinge waren darunter?

1.061 Babys erblickten 2025 in den Häusern des Harzklinikums das Licht der Welt. (Archivbild)

Quedlinburg/Wernigerode - Im Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben mit Standorten in Wernigerode, Quedlinburg und Blankenburg hat es im vergangenen Jahr 1.046 Geburten gegeben - etwas weniger als im Jahr zuvor. 2024 wurden 1.133 Geburten gezählt, wie das Klinikum mitteilte.

Unter den im Jahr 2025 geborenen Kindern waren den Angaben zufolge 538 Jungen und 523 Mädchen. 15 Mal kamen Zwillinge zur Welt, wie es hieß.

Neben Familien aus dem Landkreis Harz hätten sich auch werdende Eltern aus Südostniedersachsen sowie aus dem nördlichen Thüringen für eine Geburt im Harzklinikum entschieden, wo aktuell 21 Hebammen tätig seien. Zum ärztlichen Team gehören den Angaben zufolge 270 Ärztinnen und Ärzte.