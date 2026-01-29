Nordhausen - Schreck für Schüler auf der Fahrt nach Hause im Eichsfeld: Zwischen Pfaffschwende und Kella kam am Nachmittag auf winterglatter Fahrbahn ein Schulbus von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben, wie die Polizei berichtete. Feuerwehrleute und Polizeibeamte kamen zum Einsatz und halfen den Kindern und Jugendlichen aus dem Bus.

Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand der mehr als ein Dutzend Kinder und Jugendlichen verletzt. Der Sachschaden am Bus beträgt den Angaben nach mehrere hundert Euro.