Zum Schülerfreiwilligentag rechnen die Veranstalter in diesem Jahr in Thüringen mit einer Rekordbeteiligung. Mehr als 5.600 junge Menschen wollen Anfang Juni freiwillig mit anpacken.

Mehr als 5.600 Kinder und Jugendliche wollen sich am 17. Thüringer Schülerfreiwilligentag beteiligen und damit so viele wie noch nie zuvor. (Archivbild)

Erfurt - Müll sammeln, Kriegsgräber pflegen, Feste vorbereiten oder im Seniorenheim helfen: Kinder und Jugendliche können sich zum 17. Thüringer Schülerfreiwilligentag in vielen verschiedenen Ehrenämtern ausprobieren. Dazu werden am 5. Juni mehr als 5.600 Teilnehmer erwartet, wie die Thüringer Ehrenamtsstiftung mitteilte. Das sei eine Rekordzahl an Anmeldungen. Den Angaben nach wollen sich 84 Schulen aus 13 Städten und Landkreisen beteiligen. In diesem Jahr gebe es 300 Einsatzstellen für junge Engagierte.

Ob im Altenburger Land, in Gera oder im Unstrut-Hainich-Kreis: Überall packten junge Menschen mit an und erlebten so, wie viel Spaß es machen könne, gemeinsam etwas Gutes zu tun, hieß es. Ganz nebenbei bekämen sie Einblicke in soziale und gemeinnützige Berufsfelder. „Der Thüringer Schülerfreiwilligentag ist bundesweit einzigartig. Er zeigt, wie wertvoll es ist, wenn junge Menschen früh erleben, dass ihr Engagement zählt“, betonte der Vorstandsvorsitzende der Thüringer Ehrenamtsstiftung, Frank Krätzschmar.

Die Stiftung hatte den Tag erstmals 2008 initiiert. Organisiert und koordiniert wird der Tag von Freiwilligenagenturen sowie den Ehrenamtsbeauftragten in den Kommunen. Die Thüringer Ehrenamtsstiftung unterstützt den Tag vor allem finanziell.