Gotha - Die Stimmen von rund 1000 Sängerinnen und Sängern lassen in den nächsten Tagen Residenzsäle, Festhallen und Schlosskirchen in Thüringen erklingen. Zu der Konzertreihe „Thüringer Chorschätze“ sind an diesem Wochenende 43 Ensembles angekündigt, wie die Friedenstein Stiftung Gotha mitteilte. Eröffnet wird das mehr als 30 Stunden umfassende Programm am Donnerstagabend von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in der Erfurter Peterskriche.

Bis zum Sonntag sind Aufführungen an 13 Spielorten, darunter in Altenburg, Arnstadt, Gotha, Schmalkalden und Sondershausen geplant. Zum Repertoire gehören neben historischen Liedern auch Gospel und Jazz bis hin zu modernen Interpretationen sowie eigenen Kompositionen. Neben Chören aus Thüringen und Sachsen werden etwa auch Ensembles aus Berlin und Trier erwartet. Sie wollen nach Veranstalterangaben beim gemeinsamen Musizieren ein Zeichen für Engagement und Willkommenskultur setzen.

Das Chor-Erlebnis wurde 2022 von dem Residenzenverbund „Schatzkammer Thüringen“ in Partnerschaft mit dem Chorverband Thüringen aus der Taufe gehoben. Es zeige die Chorkultur in ihrer gesamten Bandbreite von Stimmen, Liedern und Engagement und mache die Thüringer Residenzen in ihrer Vielfalt erlebbar, hieß es.

Im Chorverband Thüringen sind den Angaben nach in 300 Laienensembles rund 8000 Mitwirkenden eingebunden. In ganz Deutschland sind in Chören mehr als eine dreiviertel Million Mitglieder organisiert. Sie entstammen allen gesellschaftlichen Schichten und sind lokal verankert.