Es wurde noch mal richtig sommerlich: Deutlich über 30 Grad waren es am 20. September in Pabstorf im nördlichen Harzvorland. Womit fiel der Monat meteorologisch sonst noch auf?

Magdeburg/Offenbach - Der September ist in Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich warm ausgefallen. In Pabstorf im nördlichen Harzvorland wurden am 20. September sogar 32,6 Grad Celsius gemessen, der bundesweit höchste Wert des Monats, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die September-Mitteltemperatur in Sachsen-Anhalt lag den Angaben zufolge bei 15,2 Grad Celsius und damit 1,5 Grad über dem langjährigen Mittel. Der Niederschlag habe sich auf durchschnittlich 48 Liter je Quadratmeter summiert und den Sollwert von 42 Litern übertroffen. Zudem sei die Sonne großzügig gewesen mit 184 Stunden und somit fast 30 Prozent über dem langjährigen Mittel.