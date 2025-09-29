Rostock - Hansa Rostocks Trainer Daniel Brinkmann steht vor dem brisanten Drittliga-Duell mit Energie Cottbus unter Druck. Der Aufstiegskandidat steht nach acht Spieltagen nur auf Platz 15 der Tabelle und hat von den vergangenen sechs Spielen in der 3. Fußball-Liga nur eines gewonnen. Dennoch hat Brinkmann keine Angst um seinen Job.

„Die Fragen muss ich mir gefallen lassen, das ist legitim“, sagte der 39-Jährige vor dem Heimspiel am Dienstagabend (19.00 Uhr/MagentaSport). „Ich spüre den Rückhalt und glaube auch: Das ist eine besondere Chance, sowohl für den Verein als auch für mich und für die Mannschaft, wenn man so eine Phase übersteht: Dass man stärker sein wird als vorher, weil man das Gefühl einer Delle dann schon einmal hatte.“

Der frühere Zweitliga-Profi Brinkmann trainierte den SC Wiedenbrück und die zweite Mannschaft des SC Paderborn, ehe er im November 2024 nach Rostock kam. „So eine Phase geht auch an mir nicht spurlos vorbei, das ist ganz logisch. Ich bin ein junger Trainer, der bei einem großen Verein arbeiten darf und dafür unheimlich dankbar ist“, sagte er. „Umso mehr freut es mich, dass ich gerade von der Mannschaft unheimlich viel positiven Rückhalt bekomme. Von Vereinsseite habe ich bisher auch kein anderes Gefühl gehabt.“