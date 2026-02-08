Wegen der eisigen Temperaturen war die Seenotrettung die einzige Chance die Passagierin des Kreuzfahrtschiffs rechtzeitig an Land zu bringen.

Langeoog - Eine 58-jährige Passagierin eines Kreuzfahrtschiffes ist wegen eines medizinischen Notfalls von den Seenotrettern an Land gebracht worden. Die Engländerin war von Southampton nach Hamburg unterwegs, als sie kurz vor dem Ziel am Samstagabend auf einem Auge erblindete, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.

Da die Frau schnellstmöglich in eine Spezialklinik musste und Hubschrauber aufgrund der Vereisungsgefahr nicht fliegen durften, rückten die Seenotretter der Station Hooksiel aus. Nördlich von Langeoog trafen sie auf das Kreuzfahrtschiff und brachten die 58-Jährige zum Hafen, von dort aus sie mit dem Rettungswagen weiter in die Klinik gebracht wurde.