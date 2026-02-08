Die BR Volleys haben die Generalprobe vor dem wichtigen Spiel in der Champions League souverän absolviert. Den Sieg über Karlsruhe trübte die erneute Verletzung von Mittelblocker Mote.

Berlin - Die BR Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga Spitzenreiter SVG Lüneburg auf den Fersen. Am 22. Spieltag kam der Titelverteidiger zu einem klaren 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe. Vor 3.628 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren Jake Hanes mit 17 Punkten und Nolan Flexen (14) die erfolgreichsten Punktesammler auf Berliner Seite.

Die Gäste aus Baden hielten in den ersten beiden Sätzen gut mit und mussten erst jeweils in der Crunchtime abreißen lassen. Im dritten Durchgang zogen die Gastgeber schneller davon und haben nun wie Lüneburg 56 Punkte auf dem Konto.

Allerdings wurde der 17. Ligasieg in Folge von der erneuten Verletzung von Nehemiah Mote überschattet. Der Mittelblocker, der gerade erst aus der Verletzungspause kam, knickte bei einer Blockaktion um und musste vom Feld getragen werden.

Insgesamt zeigten sich die Berliner gut gerüstet für das anstehende Spiel in der Champions League bei Guaguas Las Palmas auf Gran Canaria am Donnerstag (20.00 Uhr). Dort müssen die Volleys mindestens einen Punkt holen, um sicher in die Playoffs der europäischen Königsklasse einzuziehen.