Für die Förderung von körperlich-motorischen Fähigkeiten von Kindern setzt Thüringen seit einigen Jahren auf sogenannte Bewegungscoaches. Auch 2026 nimmt das Land viel Geld dafür in die Hand.

Mit den Bewegungscoaches sollen Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren erreicht werden. (Symbolbild)

Erfurt - Sie vermitteln Kindern sportliche Fertigkeiten, Teamwork und Fairplay: Sogenannte Bewegungscoaches sollen auch in diesem und im kommenden Jahr beim Nachwuchs Beweglichkeit und Freude am Sport fördern. Jeweils 500.000 Euro Fördermittel stellt das Land für 2026 und 2027 für das Projekt zur Verfügung. Das geht aus einer Antwort von Sportminister Stefan Gruhner auf eine parlamentarische Anfrage des Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck (beide CDU) hervor.

Zwölf solcher Coaches gibt es demnach mittlerweile in Erfurt, Gotha, Weimar, Jena sowie den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Ilm-Kreis, Schmalkalden-Meiningen und Wartburgkreis. 25 Sportvereine sind beziehungsweise waren bislang über einen unterschiedlich langen Zeitraum an dem Projekt beteiligt. Bisher hätten sich stets mehr Vereine für eine Teilnahme beworben, als Plätze zur Verfügung standen, heißt es weiter in der Antwort.

Angebote vor Ort in Schulen und Kitas

Die Coaches sind bei regionalen Sportvereinen hauptamtlich Angestellte und gehen etwa in Kitas und Schulen, um vor Ort mit den Kindern Sport zu machen. Die Coaches können Kindern allgemeine und grundlegende Bewegungsformen vermitteln, genauso wie spezifischere Angebote zu bestimmten Sportarten. Bei den Coaches handelt es sich um qualifizierte Übungsleiterinnen und -leiter oder um Trainerinnen oder Trainer.

Zielgruppe sind laut Landessportbund Thüringen Kinder von fünf bis zehn Jahren. Inzwischen bewegten die Coaches knapp 3.000 Kinder pro Woche. Zudem konnten über die Coaches mehr als 1.000 neue Mitglieder für die Vereine gewonnen werden.

Ursprung in Corona-Zeit

Das Projekt startete 2022 noch in der Zeit der rot-rot-grünen Vorgängerregierung und sollte als Reaktion auf die Corona-Pandemie Kinder und Jugendliche in ihrer körperlich-motorischen Entwicklung unterstützen und zu stärken.