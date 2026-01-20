In der Jugend beim HSV und nun Stammspieler bei Werder: Das deutsche Top-Talent Karim Coulibaly überzeugt an der Weser. Das sorgt über Norddeutschland hinaus für Aufsehen.

Bremen - Karim Coulibaly wurde in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet und erreichte in seiner ersten Bundesliga-Saison gleich den Status als Stammspieler bei Werder Bremen. Nun will die Elfenbeinküste das 18 Jahre alte Talent mit ivorischer und deutscher Staatsbürgerschaft Informationen der „Bild“ zufolge für sich gewinnen.

Bislang spielte der gebürtige Oldenburger für diverse deutsche Junioren-Nationalteams. Laut der Zeitung werden beim Nachholspiel der Bremer gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Dienstag (20.30 Uhr/Sky) Mitarbeiter des ivorischen Fußball-Verbands im Weserstadion sein.

Elfenbeinküste deutscher WM-Gegner

Für den Abwehrspieler winkt im Fall einer Entscheidung für das westafrikanische Land die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Mexiko, Kanada und den USA. Die Elfenbeinküste ist einer der drei deutschen Gruppengegner. Beide Nationen treffen am 20. Juni (22.00 Uhr) im kanadischen Toronto aufeinander.

Coulibaly absolvierte in dieser Saison 16 von 17 Bundesliga-Partien für die Norddeutschen. Nur einmal fehlte er gesperrt.