Mit kurdischen Flaggen und Pyrotechnik sorgen zahlreiche Menschen für einen nächtlichen Polizeieinsatz in Bremen. Nun ermitteln die Beamten unter anderem wegen Landfriedensbruch.

Nach einer nicht angemeldeten Versammlung mit vielen Menschen und einem Autokorso ermittelt die Bremer Polizei. (Symbolbild)

Bremen - Die Polizei hat in Bremen eine unangemeldete Versammlung mit rund 2.000 Menschen und vielen Autos aufgelöst. Wie ein Pressesprecher mitteilte, hatten sich die Teilnehmenden in der Nacht mit kurdischen Flaggen und einem Autokorso unter dem Thema „Umgang mit kurdischen Minderheiten“ versammelt.

Sie liefen und fuhren demnach zunächst Richtung Flughafen, später dann Richtung Hauptbahnhof. Dabei hätten Menschen Pyrotechnik gezündet und Fahnen mit einem möglicherweise verbotenen Symbol hochgehalten, so die Polizei.

Anzeigen gegen Teilnehmer

Versammlungsteilnehmer sollen zudem mit Fahnenstangen auf ein unbeteiligtes Auto eingeschlagen haben, in dem sich zwei Männer befunden hätten. Die Einsatzkräfte seien eingeschritten, Verletzte habe es keine gegeben.

Den mehrfachen Anweisungen der Polizei, sich an einem zugewiesenen Ort zu versammeln, seien die Menschen nicht nachgekommen. Den Angaben nach lösten Einsatzkräfte dann die Versammlung auf. Die Polizei erstellte demnach Anzeigen unter anderem wegen Landfriedensbruch und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Die Ermittlungen dauern an.