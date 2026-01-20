Peter Radunski prägte als CDU-Bundesgeschäftsführer mehrere Bundestagswahlkämpfe, später war er in Berlin Senator. Nun ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Berlin - Der frühere Wahlkampfmanager und Bundesgeschäftsführer der CDU Peter Radunski (86) ist tot. Radunski starb am Montagnachmittag in Berlin, wie die Familie der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mitteilte. Weitere Details gab es zunächst nicht.

Radunski war 1973 vom damaligen CDU-Generalsekretär Kurt Biedenkopf unter dem Parteivorsitz von Helmut Kohl zum Leiter der Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit der CDU ernannt worden. Damit hatte Radunski die Verantwortung für die Bundestagswahlkämpfe 1976 und 1980 sowie für den Europawahlkampf 1979.

1981 ernannte ihn der damalige CDU-Generalsekretär Heiner Geißler zum CDU-Bundesgeschäftsführer. Damit war Radunski für das parteipolitische Management der Bundestagswahlen 1983, 1987 und 1990 verantwortlich, darüber hinaus für die Landtagswahlen in den neuen Bundesländern 1990 und die Europawahlen 1984 und 1989.

Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 1990 berief ihn der neue Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) 1991 als Senator für Bundes- und Europaangelegenheiten in die schwarz-rote Landesregierung. 1996 wurde Radunski unter Diepgen Leiter des neu gebildeten Ressorts Wissenschaft, Forschung und Kultur.

Nach der Abgeordnetenhauswahl 1999 gab Radunski bekannt, aus gesundheitlichen Gründen für eine zweite Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Bis 2001 gehörte er dem Abgeordnetenhaus aber noch als Mitglied an. Danach war er als Politikberater tätig.

Radunski war verheiratet und Vater von zwei Söhnen.