Die Weißenfelser Basketballer kassieren die fünfte Niederlage in Serie und müssen um den Klassenerhalt bangen. Die Gäste verspielen ihre Siegchance bereits im zweiten Viertel.

Ulm - Die Basketballer von MBC Syntainics haben im Kampf um den Klassenerhalt erneut keine Bonuspunkte eingefahren. Die Weißenfelser verloren am Sonntag ihr Gastspiel beim deutschen Meister Ratiopharm Ulm klar mit 79:106 (33:50). Nach der fünften Niederlage in Serie haben die Schützlinge von Trainer Pedrag Krunic nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Den größten Anteil am Ulmer Erfolg hatten Robin Christen, Justinian Jessup (je 14), Pacome Dadiet (11), L.J. Figueroa und Thomas Klepeisz (je 10). Für die Gäste erzielten Chris Ebou-Ndow (22), Johnathan Stove (20) und Charles Callison (11) die meisten Punkte.

Die Weißenfelser erwischten einen guten Start und lagen nach acht Minuten mit 21:14 vorn. Doch bereits im zweiten Viertel sorgte der Meister für klare Verhältnisse. Vom 28:28 (12.) zogen die Hausherren über 35:29 (16.) bis zur Pause auf 50:33 davon. Damit war die Partie entschieden. Die Ulmer hatten sowohl in der Trefferquote (58 Prozent : 46 Prozent) als auch beim Rebound (41:25) klare Vorteile.