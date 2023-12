Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC haben die vierte Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Die Weißenfelser verloren am Samstag gegen Veolia Towers Hamburg mit 81:86 (38:51) und bleiben damit im unteren Tabellendrittel. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Aleksander Dziewa (17), Aljami Durham, Mark Hughes (je 13), Jonas Wohlfahrt-Bottermann (12) und Vincent King (11). Für die Hausherren erzielten Diante Baldwin (25), Charles Callison (14), Stephon Jelks (12) und John Bryant (10) die meisten Punkte.

Die Gastgeber konnten wie schon bei der Niederlage gegen Würzburg aus ihrem starken Beginn kein Kapital schlagen. Nach der 19:9-Führung (8.) riss bei den Weißenfelsern im zweiten Viertel der Spielfaden. Mit einem 12:1-Lauf von 37:35 (15.) auf 49:36 (19.) sorgten die Hanseaten bereits vor der Pause für eine Vorentscheidung und bauten ihren Vorsprung auf 58:40 (24.) aus. Näher als fünf Punkte (77:82, 38.) kamen die Mitteldeutschen nicht mehr heran. Die Weißenfelser scheiterten an ihrer schwachen Trefferquote. Nur 31 der 78 Versuche landeten im gegnerischen Korb.