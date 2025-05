Ein Autofahrer kommt am Morgen in Hildburghausen von der Straße ab. Er stößt mit einem Baum zusammen und wird im Auto eingeklemmt.

Hildburghausen - Bei einem Verkehrsunfall in Hildburghausen ist ein 57 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Morgen auf einer Landstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er sei so im Fahrzeug eingeklemmt worden und noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Warum er von der Straße abgekommen sei, sei noch unklar. Die Straße war zeitweise gesperrt.