Potsdam - Nach der Ankündigung des Software-Milliardärs Hasso Plattner zur Finanzierung eines neuen Universitäts-Campus in Potsdam hat eine Task-Force die Arbeit aufgenommen. Sie soll für einen reibungslosen Ablauf des Großprojekts sorgen. „Vor uns liegt sehr viel Arbeit“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zu Beginn der ersten Sitzung, die er gemeinsam mit Plattner leitete. „Aber wir sind fest entschlossen, dieses großartige Projekt zügig und erfolgreich zu realisieren.“ Die gesetzten Ziele sollen bis 2035 erreicht werden.

Neben dem Bau des neuen Uni-Campus auf dem Brauhausberg sollen auch die Universitätsstandorte in Golm und am Neuen Palais modernisiert sowie das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee ausgebaut werden. Laut Woidke steigt Potsdam damit in „die erste Liga der Wissenschafts- und Forschungsstandorte in Deutschland und Europa auf“.

Die Schwerpunktgruppen „Planen und Bauen“ und „Lehr- und Forschungskooperation“ werden von Innenminister René Wilke (parteilos) und Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) geleitet. Ebenfalls dabei sind unter anderem Finanzminister Robert Crumbach (BSW), Uni-Potsdam-Präsident Oliver Günther und der Potsdamer Bürgermeister Burkhard Exner (SPD).