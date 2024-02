Potsdam - Matthias Deller wird ab 2025 neuer Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts. „Das hat das Kabinett heute in seiner Sitzung beschlossen“, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Deller war auf Vorschlag der Landesregierung vom Richterwahlausschuss gewählt worden. Der 58 Jahre alte Jurist aus Nordrhein-Westfalen folgt auf den bisherigen Amtsinhabers Klaus-Christoph Clavée, der in den Ruhestand geht. Deller ist aktuell Leiter der Abteilung für Justizverwaltungssachen im Justizministerium Brandenburgs.

Das Brandenburgische Oberlandesgericht ist auf Landesebene das höchste Gericht in Zivil-, Familien- und Strafverfahren sowie für die freiwillige Gerichtsbarkeit. Das Gericht mit Sitz in Brandenburg an der Havel ist als Berufungs-, Beschwerde- oder Revisionsinstanz für die Überprüfung von Entscheidungen der brandenburgischen Amts- und Landgerichte zuständig.