Am Wochenende kam es bei einem internationalen Jugend-Fußballturnier zu einer Massenschlägerei – mit folgeschweren Verletzungen für einen 15-Jährigen.

Nach der Schlägerei wurde der 15-Jährige schnellstmöglich in das nächste Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellten bei ihm "lebensbedrohliche Hirnverletzungen" fest.

Frankfurt/dpa/DUR - Am Pfingstwochenende kam es beim Germany Cup 2023 auf dem Sportplatz von SV Viktoria Preußen 07 in Frankfurt nach dem Abpfiff zu einer Schlägerei zwischen Jugendspielern einer französischen und einer Berliner Mannschaft. Dabei wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten, ein 15-Jähriger aus der Berliner Mannschaft lebensgefährlich verletzt.

Nach Informationen der Frankfurter Rundschau, ereignete sich der Vorfall am dritten Tag des Turniers. Wie die "Bild" von Uwe Henß, dem 1. Vorsitzenden des SV Viktoria Preußen, erfuhr, handele es sich bei dem 15-Jährigen um einen Spieler von JFC Berlin. Der Club spielte im Rahmen des Halbfinales am Sonntag gegen die Jugendakademie des FC Metz.

Laut der Polizei kam es gegen 16.10 Uhr zu einem „Spielertumult, der in einer Schlägerei zwischen Spielern eskalierte“. Dabei soll ein 16-jähriger Franzose einem 15 Jahre alten Berliner gegen „Kopf bzw. Hals“ geschlagen haben.

Massenschlägerei bei Fußballturnier: Opfer erlitt „lebensbedrohliche Maßnahmen“

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei das Opfer nach dem Angriff reanimiert worden und von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus abtransportiert worden. Das Ärzteteam konnte „lebensbedrohliche Hirnverletzungen“ feststellen, die Polizei sprach zunächst jedoch nicht von einem Todesfall. Wie die Frankfurter Rundschau auf Nachfrage von der Staatsanwaltschaft erfuhr, sei das Opfer hirntot.

Nach Angaben der Polizei wurde „der 16-jährige Täter festgenommen und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl“. Die Polizei sucht nun nach Zeugen die möglicherweise Videoaufnahmen und Hinweise zum Tathergang besitzen.