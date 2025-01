Berlin - Nach einem Schuss in den Oberschenkel durch einen maskierten Mann muss ein 36-Jähriger im Krankenhaus behandelt werden. Der 36-Jährige wollte Polizeiangaben zufolge am Donnerstagabend in sein Auto in Berlin-Kreuzberg steigen, als der Angreifer plötzlich aus einem Wagen stieg und den Schuss abfeuerte.

Anschließend flüchtete der Angreifer mit dem Wagen, in dem zwei weitere Männer gesessen haben sollen - ebenfalls maskiert. Die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Polizei noch unklar.