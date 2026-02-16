Mitten in der Nacht taucht ein maskierter Täter in Schöneberg aus einem Gebüsch auf und schießt auf einen jungen Mann.

Berlin - Ein junger Mann ist in Berlin-Schöneberg von einem maskierten Angreifer angeschossen und schwer verletzt worden. In der Nacht zu Montag ging der 19-Jährige nach Polizeiangaben gegen 3.00 Uhr zusammen mit einem Begleiter durch die Herbertstraße, als der maskierte Mann mit einer Pistole aus einem Gebüsch kam. Der Täter lief demnach auf die beiden jungen Männer zu und feuerte auf die Beine.

Der 19-Jährige wurde in ein Bein getroffen. Der Angreifer stieg den Angaben nach in ein Auto und flüchtete. Das Opfer wurde in einer nahegelegenen Feuerwache von Sanitätern versorgt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und fahndet nach dem Schützen.