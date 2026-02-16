Schon jetzt sind wieder Bärlauch-Diebe in den Wäldern unterwegs. Wie die Polizei versucht, gegen das Phänomen vorzugehen.

Leipzig - Noch schaut der Bärlauch kaum aus der Erde, trotzdem haben es schon Diebe auf die Pflanzen abgesehen. Die Polizei hat am Wochenende im Norden Leipzigs und im Südraum bei Böhlen jeweils zwei Tatverdächtige gestellt.

Kiloweise Knollen ausgegraben

Wie die Polizei mitteilte, hatten die mutmaßlichen Diebe in einem Fall 40 Kilogramm Bärlauchknollen ausgegraben und zum Abtransport bereitgestellt. In dem anderen Fall seien es 44 Kilogramm gewesen. Die Beute wurde sichergestellt.

Die Verdächtigen seien 24, 27, 29 und 42 Jahre alt. Gegen sie werde wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Verstößen gegen das Bundesnaturschutzgesetz ermittelt.

Bärlauch-Diebe sind in Sachsen vor allem in der Leipziger Region mit ihren ausgedehnten Auwäldern unterwegs. Schon in den vergangenen Jahren wurden immer wieder Menschen erwischt, die den Bärlauch säckeweise aus den Wäldern holten.

Strenge Regeln für das Bärlauch-Sammeln

Für das Sammeln der Pflanze gelten jedoch strenge Regeln. Erlaubt ist ein sogenannter Handstrauß pro Person. Bewegt man sich in Naturschutzgebieten, ist sogar ein gepflücktes Blatt bereits zu viel. Dort gilt das Bundesnaturschutzgesetz.

Seit einigen Jahren patrouillieren neben einer Polizei-Fahrradstaffel Beamte vom Polizeirevier Leipzig-Nord und auch Parkranger in den Wäldern, um die Diebstähle einzudämmen.

Laut Polizei werden am häufigsten die Wurzelknollen ausgegraben. Sie gelten im russischsprachigen Raum als Delikatesse. Dementsprechend handele es sich bei den Tätern meist um Russen oder Tschetschenen. Auch die am Sonntag gestellten Tatverdächtigen sind nach Polizeiangaben Russen.