RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Torwart Peter Gulacsi verzichten. So plant der Verein die Zeit ohne seinen erfahrenen Keeper.

Leipzig - RB Leipzig muss etwa sechs Wochen auf Stamm-Torhüter Peter Gulacsi verzichten. Der 35-Jährige zog sich am Sonntag beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg einen Innenbandanriss im linken Knie zu. Das teilte der Fußball-Bundesligist nach einer MRT-Untersuchung am Montag mit. Eine Operation ist zunächst nicht notwendig.

„Die Diagnose ist bitter, aber wir kennen Pete als absoluten Vollprofi mit großer Mentalität. Er wird deshalb alles daransetzen, schnell und gestärkt zurückzukommen“, sagte Sportchef Marcel Schäfer.

Neunmal ohne Gegentor

Gulacsi hatte sich die Verletzung in der ersten Halbzeit ohne Gegnereinwirkung zugezogen. Der ungarische Ex-Nationalspieler ließ sich nach 29 Minuten auswechseln, für ihn kam der Belgier Maarten Vandevoordt zum Einsatz. Gulacsi hatte erst in der vergangenen Woche seinen Vertrag bei den Sachsen um ein Jahr verlängert. Geplant ist nach dpa-Informationen, dass der Routinier in der kommenden Saison die Nummer zwei wird und den Belgier Vandevoordt unterstützt.

In dieser Bundesliga-Saison blieb Gulacsi in 22 Spielen bisher neunmal ohne Gegentor. Das ist nach dem Dortmunder Gregor Kobel (elfmal) der zweitbeste Wert der Liga.