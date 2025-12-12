Weil die Agra-Brücke bei Leipzig marode ist, gelten dort Tempo- und Gewichtsbegrenzungen für Fahrzeuge. Doch etliche Fahrer halten sich nicht daran, wie Kontrollen zeigen.

Markkleeberg - Bei Kontrollen an der maroden Agra-Brücke südlich von Leipzig hat die Polizei eine Vielzahl von Verstößen gegen das Gewichts- und Tempolimit festgestellt. Im Zeitraum vom 1. bis 11. Dezember hätten 69 Fahrer gegen das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen verstoßen, informierte die Polizeidirektion Leipzig. Ihnen drohe ein Bußgeld von 100 Euro. Zudem waren 210 Fahrer und Fahrerinnen den Angaben nach zu schnell unterwegs und müssen nun Verwarn- oder Bußgelder zahlen.

Der Großteil der Fahrer auf der Bundesstraße 2 hielt sich aber an die geltenden Begrenzungen. Bei den Kontrollen wurden laut Polizei fast 25.000 Fahrzeuge erfasst.

Marode Brücke unter besonderer Beobachtung

Seit 20. November ist die Brücke aufgrund von Schäden nur noch eingeschränkt befahrbar. Dazu gehört, dass dort nur noch Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen fahren dürfen. Damit soll das Bauwerk entlastet werden. Wegen des verbauten sogenannten Hennigsdorfer Spannstahls, der auch bei der eingestürzten Carolabrücke in Dresden verwendet worden war, zählt die Agra-Brücke zu 19 Brücken in Sachsen, die unter besonderer Beobachtung stehen.