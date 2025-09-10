Auf welcher Seite der Macht steht der bayerische Ministerpräsident, CSU-Chef und glühende Star-Wars-Fan Markus Söder eigentlich? Der grüne Ex-Vizekanzler Robert Habeck, den das (Licht-)Schwert des Bajuwaren-Herrschers zumindest verbal oft ganz böse getroffen hat, dürfte an dieser Stelle wohl spontan antworten: auf der dunklen!

Wo auch sonst, wenn’s jetzt sogar Söders eigene Partei zugibt: Nach kurzer Begrüßung frei nach dem Motto der Jedi-Ritter („Möge der Markus mit euch sein“) erhob sich der Regent beim politischen Volksfest im niederbayerischen Gillamoos und schritt unter Star-Wars-Klängen zum Rednerpult. Die örtliche CSU hatte ihrem Parteichef eine Freude machen wollen und das Musikprogramm bestellt – geliefert wurde zu Söders Auftritt aber ausgerechnet der „Imperial March“ – die Erkennungsmelodie von Star-Wars-Bösewicht Darth Vader. Söder also auf der dunklen Seite der Macht. Da war auch dessen rasche Beteuerung „Die CSU ist die helle Seite der Macht“ nicht überzeugend: Am Ende seiner Rede tönte wieder der Bösewicht-Marsch ...

Nur ein Gerücht ist es, dass die örtlichen CSU-Granden seitdem auf dem Todesstern büßen müssen.