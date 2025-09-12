Ein Auto und ein Wohnwagen überschlagen sich nach einem Zusammenstoß. Schlimmes ist zu befürchten. Doch die Insassen scheinen glimpflich davon gekommen zu sein.

Nach einem Unfall am Schönefelder Kreuz ist es zu kilometerlangen Staus gekommen. (Symbolbild)

Schönefeld/Potsdam - Ein Unfall auf der A10 am Schönefelder Kreuz hat zu langen Staus geführt. Auf der Autobahn Richtung Potsdam sind am Nachmittag ein Auto und Wagen mit Wohnanhänger zusammengekracht, wie eine Sprecherin des Lagedienstes der Polizei in Potsdam sagte. Die Fahrzeuge überschlugen sich und landeten auf einer angrenzenden Wiese.

Die Insassen erlitten aber offensichtlich keine schweren Verletzungen: Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber sei ohne Patienten wieder weggeflogen, sagte die Polizeisprecherin.

Nach einem Bericht der „Märkischen Allgemeinen“ waren zufällig zwei Feuerwehrmänner in der Nähe und sofort nach dem Unfall zur Stelle. Sie hätten den Notruf abgesetzt, die Fahrbahn abgesperrt und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die beteiligten Menschen betreut.

Infolge des Unfalls kam es laut Polizei zu kilometerlangen Staus. Wie es zu der Kollision in dem Übergang zur Autobahn 13 kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu laufen laut Polizei noch.