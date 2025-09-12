Ahlhorn - Rund 100 Einsatzkräfte sind in Ahlhorn im Landkreis Oldenburg unter anderem Schwarzarbeitern auf der Spur. Zurzeit würden zehn Lokale und Geschäfte kontrolliert, teilte die Polizei am Abend mit. Am Einsatz beteiligt seien Vertreter von Zoll, Polizei, dem Landkreis Oldenburg und der Gemeinde Großenkneten. Es sollen vor allem mögliche Verstöße gegen das Schwarzarbeitsgesetz oder das Mindestlohngesetz aufgedeckt werden. Über den Verlauf der umfassenden Kontrollen soll am Samstag informiert werden.