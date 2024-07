Am Markleeberger See wird nach einem vermissten Mann gesucht. (Symbolbild)

Markkleeberg (dpa/sn) - Ein besitzerloses Paddelboard hat einen Großeinsatz von Rettungskräften am Markkleeberger See ausgelöst. Der Paddelboard-Verleiher hatte das im Wasser treibende Board gegen 17 Uhr gemeldet, woraufhin Polizei, Feuerwehr und weitere Rettungskräfte intensive Suchmaßnahmen starteten, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Ein 57-jähriger Mann hatte das Board am Montagnachmittag eine halbe Stunde zuvor ausgeliehen.

Samt einer Rettungshundestaffel, einem Hubschrauber und Drohnen sei nach dem möglicherweise verunglückten Mann gesucht worden. Auch eine Taucherstaffel der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sei an der Suche beteiligt gewesen. Bislang sei jedoch niemand gefunden worden, teilte die Polizei weiter mit. Bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr, seien die Suchmaßnahmen zunächst abgebrochen worden. Am Dienstag wurde die Suche fortgesetzt, zunächst ohne Erfolg.