In den 90er-Jahren war Mario Basler vor allem für sein Fußballtalent berühmt. Nun zeigt der 57-Jährige eine neue Seite - bei „Sturm der Liebe“.

München - Der ehemalige Fußballprofi und Bayern-Spieler Mario Basler geht unter die Schauspieler - in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. Ab Folge 4.542 werde er sich in einer Gastrolle selbst spielen, als Talentscout für den fiktiven Münchner Fußballverein Weiß-Gold, teilte Bavaria Film in München mit.

„Coole Erfahrung“

Beim Dreh hatte der Europameister von 1996 jedenfalls schon mal viel Spaß: „Am Set war gute Stimmung, alle waren nett und man hat sich sofort wohlgefühlt“, sagte der 57-Jährige, der mittlerweile auch als Entertainer auftritt. „Insgesamt war das eine coole Erfahrung.“

Basler wird nach Bavaria-Angaben in drei Folgen zu sehen - voraussichtlich ab dem 20. Februar. Die Telenovela läuft immer von Montag bis Freitag um 15.10 Uhr im Ersten sowie in der ARD-Mediathek. Erzählt werden Geschichten zwischen Liebe und Drama rund um das fiktive Hotel Fürstenhof in Bichlheim. Gedreht wird größtenteils auf dem Gelände der Bavaria Film in Grünwald sowie gelegentlich auch in der Umgebung Münchens.