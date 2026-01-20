Rauch blockiert den Weg: Die Feuerwehr rettet einen Bewohner per Steckleiter aus seiner brennenden Wohnung im Erdgeschoss. Allein kommt er nicht ins Freie.

Berlin - Weil ihm der Rauch den Fluchtweg versperrte, musste die Feuerwehr in der Nacht einen Mann mit einer Leiter aus ihrer brennenden Wohnung in Berlin-Pankow retten. Wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurde der Bewohner anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses. Für die Löscharbeiten, die eine gute Stunde dauerten, waren 26 Einsatzkräfte und 8 Fahrzeuge vor Ort. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem Brand kam.