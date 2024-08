Berlin - Alpin-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat sich zu den Gründen für das Ehe-Aus mit Sportmanager Marcus Höfl geäußert. „Es war ein schleichender Prozess, irgendwann ­haben wir die Kurve nicht mehr gekriegt“, sagte die 39-Jährige der Illustrierten „Gala“. „Wir haben uns langsam, aber stetig voneinander entfernt.“

Die zweimalige Weltmeisterin und ihr Noch-Ehemann wollen trotz Trennung weiter Freunde bleiben. „Wir hatten so eine tolle Zeit miteinander, daher gehen wir in Freundschaft auseinander“, sagte sie. „In Zukunft werden wir zwar kein Ehepaar mehr sein, aber immer noch Freunde.“ Der „Gala“ zufolge soll der Ex weiterhin ihr Manager bleiben.

Vergangene Woche gab die erfolgreichste deutsche Skirennläuferin nach 13 Ehejahren ihre Trennung über die sozialen Netzwerke bekannt. Marcus Höfl (50) teilte den Beitrag auf seinen eigenen Social-Media-Seiten.