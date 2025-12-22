Ein Mann will einen Maulwurf in die Flucht schlagen und legt dafür mehrere Feuer an der Höhle des Tieres. Doch der Plan schlägt fehl.

Jerichower Land - Beim Versuch, einen Maulwurf von seinem Grundstück zu vertreiben, hat ein Mann im Landkreis Jerichower Land versehentlich seinen Schuppen abgefackelt. Der Mann tränkte mehrere Lappen mit Diesel, steckte die Lappen in die Ausgänge der Maulwurfhöhle und zündete diese an, wie die Polizei mitteilte. Der Plan ging jedoch nach hinten los.

Die Flammen erfassten den Schuppen, der vollständig abbrannte. Zudem griff das Feuer auch auf das Wohnhaus auf dem Grundstück über und beschädigte diese. Die Flammen richteten einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich an. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Ob der Maulwurf in die Flucht geschlagen werden konnte, war zunächst nicht bekannt.