Mann will Freundin helfen und entführt Kater in Eichsfeld

Dingelstädt - Angeblich in guter Absicht hat ein Mann in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) einen Kater entführt. Der 66-Jährige lockte das Tier am Montag in sein Auto, weil der Kater dem entlaufenen Haustier einer Freundin glich, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach setzte der Mann den Kater in sein Auto und fuhr damit zu der vermeintlichen Besitzerin. Eine Passantin beobachtete den Mann und rief die Polizei.

Anhand des Kennzeichens konnte der Mann ausfindig gemacht werden. Den Beamten schilderte der Mann den Fall. So habe der 66-Jährige seiner Freundin das Tier gezeigt. Die Freundin habe ihm gesagt, dass das Tier nicht die vermisste Katze sei. Das Tier nutzte demnach einen Moment der Unachtsamkeit und lief davon. Die Besitzerin wurde über den Verbleib ihres Katers informiert, der laut Polizei den Namen „Beany“ trägt. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls ermittelt.