Mann will Bar nicht verlassen und greift Polizisten an

Berlin - Ein 63 Jahre alter Mann hat nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen in Berlin-Schöneberg mehrere Beamte angegriffen. Drei blieben trotz Verletzungen im Dienst, einer beendete den Dienst wegen des Verdachts einer Fraktur an der Hand, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten waren am Morgen zu einer Bar alarmiert worden, weil der 63-Jährige sich trotz Hausverbots geweigert habe, das Lokal zu verlassen.

Weil er auch die Aufforderung der Beamten ignorierte, wurde er laut Polizei hinausgeführt. Dort stieß er den Angaben zufolge zweimal gegen die Brust eines Polizisten und wehrte sich bei der anschließenden Festnahme mit Tritten und Ellenbogenschlägen. Auf der Dienststelle habe der Mann einer weiteren Polizistin gegen das Schienbein getreten und sie bespuckt und einen Polizisten beleidigt.

Laut Polizei stand der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss, ihm wurde Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen Hausfriedensbruchs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.