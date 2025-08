Brutaler Überfall in Hellersdorf: Zwei Täter schlagen nachts zu, verletzen ein Paar schwer und flüchten. Dann kehren sie zurück. Warum?

Polizei und Rettungskräfte rücken nach einem brutalen Überfall in Hellersdorf aus. (Symbolbild)

Berlin - Ein 57-jähriger Mann ist in Berlin-Hellersdorf vor seiner Haustür brutal überfallen und schwer verletzt worden. Zwei Angreifer, die ihn bewusstlos schlugen, attackierten auch seine Freundin.

Wie die Polizei nach dem bisherigen Ermittlungsstand mitteilte, griffen zwei Unbekannte den 57-Jährigen am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Nossener Straße an. Er hatte sein Auto vor dem Mehrfamilienhaus geparkt und lief zum Hauseingang eines Mehrfamilienhauses. Die Täter schlugen ihm mehrfach ins Gesicht und entrissen ihm seine Umhängetasche. Die 42 Jahre alte Freundin des Mannes, die aus dem Haus kam und helfen wollte, wurde mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Sie erlitt Prellungen und Platzwunden.

Als der 57-Jährige blutend und bewusstlos zu Boden ging, flüchteten die Gewalttäter mit der Umhängetasche ihres Opfers in einem Auto in Richtung Glauchauer Straße. In der Tasche waren Autoschlüssel und Papiere des Autos des 57-Jährigen.

Die Räuber kehrten dann einige Zeit später zurück, um seinen Wagen zu stehlen, wie die Polizei mitteilte. Der Überfallene kam für eine intensivmedizinische Betreuung in eine Klinik. Seine Freundin wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.