Nach einem schweren Unfall bei Vacha flüchtet ein verletzter Autofahrer vom Unfallort. Die Polizei setzt Drohne, Hund und Hubschrauber ein – und findet ihn nach Stunden.

Vacha - Ein Mann hat sich bei Vacha (Wartburgkreis) mit seinem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt vom Unfallort geflüchtet. Der Mann kam Mittwochnachmittag mit dem Auto von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen blieb demnach auf der Seite liegen.

Der Fahrer lief zu Fuß davon, hatte sich den Spuren zufolge aber schwer verletzt. Die Polizei suchte auch mit einer Drohne, einem Suchhund und einem Hubschrauber nach dem Verletzten. Fünf Stunden später konnte er auf seinem Gartengrundstück gefunden und in eine Klinik gebracht werden.

Die Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls und seiner Flucht werde ermittelt. Laut einer Polizeisprecherin hatte ein Zeuge den Unfall entdeckt und einen Rettungswagen alarmiert. Erst dann sei der Fahrer weggelaufen. Das Alter des Verletzten teilte die Polizei nicht mit.