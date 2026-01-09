Auch am Samstag sollen die Einrichtungen nicht öffnen. Das Unternehmen teilt mit, wann mit einer Wiedereröffnung zu rechnen ist.

Hannover - Wegen Schnee und Eis sind die Wertstoffhöfe der Stadt und Region Hannover geschlossen. Sie sollen Montag und teilweise erst Dienstag wieder öffnen - sofern die Witterung es zulässt, wie Betreiber aha mitteilte. „Diese Entscheidung wurde zum Schutz der Kunden sowie der Mitarbeitenden aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit getroffen“, teilte das Unternehmen mit. Die Sicherheit auf dem Gebiet Stationen könne nicht flächendeckend gewährleistet werden.

In zahlreichen Regionen Niedersachsens, wie etwa der Stadt Emden oder im Landkreis Wolfenbüttel fiel zudem die Müllabfuhr aus.