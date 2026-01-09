Winterwetter legt Teile von Chemnitz lahm: Tierpark und Wildgatter bleiben heute zu, mehrere Straßen sind gesperrt. Die Stadt rät, betroffene Gebiete zu meiden.

Chemnitz - Wegen der aktuellen winterlichen Wetterlage bleiben der Tierpark Chemnitz sowie das Wildgatter Oberrabenstein am heutigen Freitag geschlossen. Das teilte die Stadt Chemnitz mit.

Zudem kommt es vor allem im Süden der Stadt zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Mehrere Straßen sind dort aufgrund der Witterung gesperrt. Die Bundesstraße 95 am Harthauer Berg ist den Angaben zufolge stadtauswärts nur mit Schneeketten befahrbar.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes kann es am Freitag landesweit zu winterlichen Straßenverhältnissen kommen. Es werden Schneefall, Wind und im Tagesverlauf auch gefrierender Regen erwartet, was die Glättegefahr erhöht.