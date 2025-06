Berlin - Mit einer Schusswaffe hat ein Mann am Morgen eine Wechselstube in Schöneberg überfallen. Der bislang unbekannte Täter habe sich als Paketbote ausgegeben, woraufhin der 35 Jahre alte Angestellte ihn hereinließ, berichtet die Polizei in einem X-Beitrag.

Der Täter habe den Mitarbeiter mit der Waffe bedroht und Geld gefordert. Anschließend soll er den 35-Jährigen in einen Hinterraum gedrängt und dann gefesselt und geknebelt haben. Dann flüchtete er den Angaben zufolge mit der Beute. Die Höhe der Beute sei bisher nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher.

Dem 35-Jährigen gehe es so weit gut, hieß es. Der Überfall ereignete sich in der Potsdamer Straße. Die Kriminalpolizei ermittelt.