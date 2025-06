Mit acht Neuzugängen und einem Probespieler startet Erzgebirge Aue in die neue Saison. Trainer Härtel setzt zum Auftakt gleich eine Doppelschicht an.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue ist mit einer Doppelschicht in die neue Saison gestartet. Cheftrainer Jens Härtel begrüßte mit Maxim Gresler sogar noch einen Probespieler beim Auftakttraining, das mit je einer Einheit am Vormittag und einer am Nachmittag gleich üppig ausfiel. Linksverteidiger Gresler lief in der vergangenen Saison für die 2. Mannschaft des 1. FC Nürnberg auf. Zudem kann Härtel jetzt acht externe Neuzugänge mit Luan Simnica, Moritz Seiffert, Ryan Malone, Julian Günther-Schmidt, Erik Weinhauer, Tristan Zobel, Jannic Ehlers und Eric Uhlmann einbauen.

Auch die Leih-Rückkehrer Louis Lord und Finn Hetzsch waren beim FU?BALL-Drittligisten mit am Start. Zudem nahmen die Eigengewächse Paul Seidel und Lukas Schimkus am Training der Profis teil. Beschnuppern konnten sich die Neuen schon am Wochenende, als das Team per Rad nach Eibenstock fuhr und nach einem Teamabend am Sonntag zurückfuhr.

Noch Verletzungsausfälle

Noch verzichten mussten die Erzgebirger auf Mika Clausen, der sich während des Urlaubs nach anhaltenden Beschwerden einer Leistenoperation unterziehen musste. Auch Marcel Bär (Reha nach Achillessehnenriss), Maxi Schmid (Aufbautraining nach Syndesmoseriss), Maxim Burghardt (Reha nach Kreuzbandriss), Can Özkan (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Ricky Bornschein (Reha nach Tumorentfernung) und Boris Tashchy (Kniebeschwerden) müssen aktuell noch pausieren.