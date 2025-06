Die Polizei ermittelt, was im Harz zu einem tödlichen Unfall mit einem kleinen Geländefahrzeug geführt hat. (Illustration)

Hasselfelde - Bei einem Unfall mit einem kleinen Geländefahrzeug auf einem Parkplatz im Harz ist der 47 Jahre alte Fahrer gestorben. Der Mann fuhr am Samstag am Rande des Veranstaltungsgeländes der Westernstadt Pullman City Harz bei Hasselfelde mit einem sogenannten Buggy, als das Fahrzeug aus bisher ungeklärten Gründen nach vorn kippte und sich überschlug, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei aus dem Buggy geschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Sein 24-jähriger Beifahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus.