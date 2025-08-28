Feuerwehr und Polizei werden in die Gemeinde Harztor gerufen. Dort brennt es in einem Haus. Ein 65-Jähriger stirbt. Was ist bislang bekannt?

Harztor - Ein 65 Jahre alter Mann ist nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Harztor (Landkreis Nordhausen) ums Leben gekommen. Seine 64-jährige Lebensgefährtin habe bei dem Brand in der Nacht leichte Verletzungen erlitten und sei in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Behörde ermittelt zu der Brandursache. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.