In einem Recyclingbetrieb in Hannover bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr entdeckt plötzlich den Zünder einer Phosphorbombe in einem Schrotthaufen. Sofort wird das Gelände evakuiert.

Hannover - Der Zünder einer Phosphorbombe ist auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Hannover in Brand geraten. Noch sei unklar, um was für einen Zünder es sich genau handele und wie er dort hinkam, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Zunächst sei demnach ein brennender Schrotthaufen gemeldet worden. Bevor die Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter des Recyclingunternehmens das Feuer bereits gelöscht. Als die Rettungskräfte den Brandort genauer untersuchten, entdeckten sie den Zünder.

Das Gelände wurde laut Feuerwehr evakuiert und weiträumig abgesperrt. Auch der Mittellandkanal war laut Feuerwehr am Donnerstagmorgen zeitweise gesperrt. Der Zünder wurde schließlich durch den dazu gerufenen Kampfmittelbeseitigungsdienst entsorgt. Rund 25 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen von Feuerwehr und Rettungsdienst kamen bei dem Vorfall zum Einsatz.