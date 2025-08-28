Erfurt - Dauerregen mit schlechter Sicht und Aquaplaninggefahr hat auf Thüringer Autobahnen für viele Unfälle gesorgt. Es sei im Tagesverlauf am Donnerstag zu insgesamt sechs schweren Verkehrsunfällen wegen unangepasster Geschwindigkeit gekommen, berichtete die Autobahnpolizei. Drei Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden belaufe sich nach Schätzungen auf 145.000 Euro. Teilweise stehe Wasser auf den Fahrbahnen und erforderte besondere Vorsicht.

Auf der A71 bei Arnstadt fing ein Auto Feuer, nachdem es ins Schleudern geraten war. Es flog über eine Leitplanke und überschlug sich mehrfach. Der 44 Jahre alte Fahrer konnte sich nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen aus seinem Auto befreien, bevor es in Flammen aufging und vollständig ausbrannte. Die Autobahn in Richtung Schweinfurt in Franken wurde für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.