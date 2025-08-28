Bier wie zu Bauhaus-Zeiten: Mit Malz aus drei Epochen und Hopfen aus aller Welt bringt das Jubiläumsbier den Geist von 1925 bis heute ins Glas.

Dessau-Roßlau - Kurz bevor in Dessau-Roßlau die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum von Bauhaus in der Stadt steigen, wird das Festbier abgefüllt. In einer ersten Charge seien 40 Hektoliter entstanden, teilte die Stiftung Bauhaus Dessau mit. Das Bier wird im Brauhaus Zum Alten Dessauer in der Innenstadt Dessaus gebraut. Ausgeschenkt werden soll es ab dem 4. September.

Das Rezept für das Bier orientiere sich an Zutaten, wie sie zur Zeit der Bauhausansiedlung in Dessau verwendet wurden, erklärte die Stiftung. „Die drei ausgewählten Gerstenmalze – jeweils symbolisch für 1925, 1996 und 2025 – bilden das Rückgrat des Rezepts. Ergänzt werden sie durch klassische und moderne Hopfensorten aus Deutschland, Neuseeland und den USA, die historische Verbundenheit und globale Wirkung des Bauhauses geschmacklich widerspiegeln“, hieß es.

1925 zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau und erlebte dort seine Blütezeit. Das 100. Jubiläum soll groß gefeiert werden. Unter dem Motto „An die Substanz“ sind Ausstellungen geplant, ein künstlerisches Programm, Konferenzen und Feste.