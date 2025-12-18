In Mansfeld kommt es am Abend zu einem Streit zwischen zwei Männern. Für den Jüngeren der beiden endet diese Auseinandersetzung tödlich.

Mansfeld - In Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz) ist ein 49-Jähriger bei einer körperlichen Auseinandersetzung gestorben. Er hatte sich mit einem ihm mutmaßlich bekannten 61-Jährigen gestritten und war in der Folge noch vor Ort zu Tode gekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zum genauen Tathergang gab es noch keine Informationen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend. Ein Messer oder Schusswaffen waren ersten Ermittlungen zufolge nicht eingesetzt worden, hieß es von der Polizei weiter. Mutmaßlich hatte es sich um stumpfe Gewalt gehandelt. Der 61-Jährige wurde nach der Tat noch vor Ort festgenommen.